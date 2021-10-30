مانشستر يونايتد يسقط توتنهام بالثلاثة

سحق مانشستر يونايتد منافسه توتنهام هوتسبير 3-صفر بأهداف كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني وماركوس راشفورد في المرحلة العاشرة من منافسات البريميرليغ، السبت، ليخفف الضغط على المدرب أولي غونار سولشار.

وسجل رونالدو هدفا في الدقيقة 39 بتسديدة مباشرة في الزاوية البعيدة عن هوغو لوريس، بعد تمريرة متقنة من مواطنه برونو فرنانديز.

وأضاف كافاني الهدف الثاني في الدقيقة 64 بعد تمريرة رونالدو، فيما اختتم البديل راشفورد الأهداف قبل أربع دقائق من النهاية، ليتعافى مان يونايتد من الخسارة 5-صفر أمام ليفربول الأسبوع الماضي.

وتقدم مانشستر إلى المركز الخامس برصيد 17 نقطة من عشرمباريات، بينما يأتي فريق المدرب نونو إسبيريتو سانتو، الذي لم يشكل أي خطورة على الحارس ديفيد دي خيا، ثامنا وله 15 نقطة.

وفي مباراة آخرى، تغلب كريستال بالاس على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة، أنهت سلسلة من أربعة تعادلات متتالية لبالاس الذي حقق فوزه الثاني فقط هذا الموسم، أما سيتي فهذه الخسارة الثانية في أسبوع بعد التعثر بركلات الترجيح أمام وست هام يونايتد في كأس الرابطة.

وفاز تشلسي على مضيفه المتعثر نيوكاسل 3-صفر رغم اللعب دون مهاجم صريح.

وصمد صاحب الأرض بصعوبة حتى الدقيقة 65 قبل أن يسدد جيمس كرة قوية بقدمه اليسرى في شباك الحارس كارل دارلو، ثم أضاف هدفا في المكان ذاته بقدمه اليمنى بعد 12 دقيقة.

وسجل جورجينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 81، ليؤكد انتصار بطل أوروبا في يوم رائع لفريق المدرب توماس توخيل في ظل خسارة مانشستر سيتي حامل اللقب وتعادل ليفربول.

وسدد نيوكاسل أول كرة على المرمى في الدقيقة 83، لكن الفريق ظهر بشكل متواضع على أرضه، ولم يحقق أي فوز في أول عشر مباريات بالدوري في واقعة تحدث للمرة الثالثة فقط في تاريخ النادي.