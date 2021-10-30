الصين تقرر تعليق عمل قطارات الركاب فى المناطق المتأثرة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الصين اليوم السبت، تقليل ووقف قطارات الركاب من وإلى المناطق المتأثرة بوباء كورونا، فى إطار تدابير الوقاية المتشددة بسبب كوفيد-19 ومكافحته للحد من انتشار حالات العدوى.





وأوضحت شركة مجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية المحدودة -وفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا، أنه سيتم تعليق عمل القطارات السياحية فى المناطق عالية ومتوسطة الخطورة وكذلك المدن التى سجلت حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 خلال الـ14 يوما الماضية. كما تعهدت الشركة بتكثيف تدابير مكافحة الوباء فى محطات القطارات، مشيرة إلى أنه سيتم اعتماد إجراءات وقائية مثل قياس درجة الحرارة والتحقق من الرمز الصحى علاوة على التطهير الدورى لضمان سلامة الركاب.

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