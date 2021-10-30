التعاون الخليجى يدين تفجير سيارة مفخخة بمدخل مطار عدن اليمنى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، رفض دول المجلس هذه الأعمال الإرهابية التى تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب اليمن الشقيق، مقدماً العزاء والمواساة لذوى الضحايا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
ودعا الحجرف الأطراف كافة لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب والوقوف صفاً واحداً فى مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، وتغليب مصلحة اليمن وشعبها الشقيق لاستعادة الأمن والاستقرار فى ربوع اليمن.
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