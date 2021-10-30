أسبوع إجازة مدفوعة الأجر لموظفى روسيا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "فرانس 24" تسعى السلطات الروسية، للحد من ارتفاع عدد الإصابات والوفيات فى البلد الذى يسجل أعلى عدد وفيات جراء الوباء على مستوى أوروبا، ودخلت القيود الرامية إلى احتواء فيروس كورونا حيز التطبيق فى أنحاء روسيا السبت.

وأعلنت الحكومة الروسية، اليوم السبت، تسجيل 40251 إصابة جديدة بالفيروس، فى أعلى حصيلة يومية منذ ظهر الوباء.

ويرفع الرقم الأخير الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء كوفيد فى روسيا إلى 450 ألف شخص تقريبا، وهى الأعلى على مستوى أوروبا.

وأمر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الأسبوع الماضى بإعطاء إجازة مدفوعة للموظفين اعتبارا من السبت وحتى السابع من نوفمبر فى مسعى لخفض حصيلة الإصابات والوفيات القياسية المسجلة يوميا.