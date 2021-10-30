إيطاليا وألمانيا ترسلان 4 طائرات للمساعدة فى إطفاء حرائق غابات النمسا

جدة - نرمين السيد - وقال نيهمر - فى تصريح اليوم السبت - إن إيطاليا قامت على الفور بإرسال طائرتين لمكافحة الحرائق كما أرسلت ألمانيا طائرتى هليكوبتر، موجها الشكر لكل من حكومتى إيطاليا وألمانيا على دعمهما للنمسا فى هذه الأزمة.
وكانت حرائق الغابات فى النمسا قد اندلعت قبل عدة أيام ولازالت مستمرة ودمرت 115 فدانا من الغابات النادرة فى ولاية النمسا السفلى وقد تم الاستعانة بأكثر من 300 عنصر من عناصر الإطفاء للسيطرة على الحرائق التى تتزايد بسبب قوة الرياح.
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