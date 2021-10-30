تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى المختلفة، هو ما نسعى لمعرفته معكم محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان بالوطن العربي والشرق الأوسط، حيث يفتح ملعب أريانز أرينا أبوابة لاستقبال واحده من المباريات الهامة والكبيرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا 2021 والتي ستكون بين النظيرين صاحب الأرض والجمهور بايرن ميونخ الألماني وفريق بنفيكا البرتغالي، ولعل الكثير من متابعي الساحرة المستديرة ممن سيشاهدون المباراة عبر شاشات التلفاز يريدون الوصول إلى تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد، وهذا ما نُسلط عليه الضوء خلال هذه الصفحة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ اليوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا ، هو ما يرغب في الإطلاع عليه جميع من سيتابع مجريات اللقاء من خلال شبكات التلفاز ممن لا يمتلكون اشتراك في شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري للبطولة، ولذلك فهناك العديد من القنوات المجانية المفتوحة تذيع مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الأخرى المختلفة سنتعرف عليها من خلال السطور القادمة.

وتنطلق مباراة البايرن وبنفيكا مساء يوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر نوفمبر 2021 ، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا وفلسطين، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن والمغرب، بينما تنطلق مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا البرتغالي في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإماترات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا مجانا

ويدخل البايرن لقاء بنفيكا وهو متواجداً في تصدر المركز الأول من ترتيب المجموعة الخامسة برصيد تسعة نقاط، والمجمعة الخامسة التي تضم برشلونة ودينامو كييف وبنفيكا البرتغالي، بينما سيحل الضيف بنفيكا البرتغالي لمواجهة بايرن موينخ وهو متواجداً في المركز الثاني من ترتيب المجموعة برصيد أربعة نقاط.

ونستعرض عليكم الآن ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ اليوم مجانا على نايل سات استرا هوتبيرد ، والتي تم التوصل إليها نقلاً عن بعض صفحات التواصل الاجتماعي التي أكدت عليها، كما سنتعرف أيضاً على مجموعة من القنوات المجانية التي تنقل وتذيع مباراة البايرن وبنفيكا اليوم مجانا.

قناة Arena Sport 2 SD Serbia

BulgariaSat 1.9°E -12380 H 30000

قناة Sky Sport 2 Austria HD

Astra 19.2°E – 11171 H 22000

Astra 19.2°E – 11171 H 22000 قناة beIN Sports France 3 HD

Astra 19.2°E – 11856 V 29700

Astra 19.2°E – 11856 V 29700 قناة M. Liga de Campeones 3

Astra 19.2°E – 10979 V 22000

Astra 19.2°E – 10979 V 22000 قناة DAZN 1 Bar HD Germany

Astra 19.2°E – 11171 H 22000

قناة Polsat Sport Premium 1 HD

Hotbird 13.0°E – 11117 V 27500

Hotbird 13.0°E – 11117 V 27500 قناة TVP 1 Poland HD

Hotbird 13.0°E – 11449 H 27500

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ وبنفيكا اليوم علي استراالقنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ وبنفيكا علي الهوت بيرد