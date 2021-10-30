عُمان تعرب عن أسفها "لتأزم العلاقات" بين دول عربية ولبنان

أعربت سلطنة عمان، السبت، عن "أسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية"، داعية إلى "ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد"، وذلك على خلفية الأزمة التي أثارتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

ودعت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية، "الجميع إلى ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم، بما يحفظ للدول وشعوبها الشقيقة مصالحها العليا في الأمن والاستقرار والتعاون القائم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وفي وقت سابق، طلبت السعودية والبحرين مغادرة السفير اللبناني لديهما خلال 48 ساعة. كما استدعت السعودية سفيرها لدى لبنان، وأعلنت وقف كافة الواردات اللبنانية.

وشددت المملكة السعودية على أن "سيطرة حزب الله على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقا لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير لهذا البلد".

والسبت، أعلنت الإمارات سحب دبلوماسييها من لبنان، تضامنا مع المملكة العربية السعودية، "في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة".

كما استدعت الكويت سفيرها من لبنان للتشاور، وطلبت من القائم بالأعمال اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.