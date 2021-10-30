فينيسيوس يصعد بريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني

سجل فينيسيوس جونيور هدفين، بواقع هدف في كل شوط، ليقود ريال مدريد للفوز 2-1 على مضيفه إلتشي، والتقدم إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، السبت.

وكان إلتشي منافسا عنيدا واقترب من التسجيل عن طريق لوكاس بويي، لكن الحارس تيبو كورتوا أنقذ المحاولة ببراعة، قبل أن يتفوق ريال مدريد بفضل لمحتين بارعتين من اللاعب البرازيلي.

وتقدم فينيسيوس، الذي تولى قيادة هجوم ريال مدريد في ظل غياب زميله كريم بنزيمة، بهدف بعد مرور 22 دقيقة، حيث مرر كاسيميرو الكرة إلى ماريانو دياز، الذي مهدها إلى زميله البرازيلي ليأتي الهدف.

وحاول إلتشي إدراك التعادل في الشوط الثاني، وضغط على ريال مدريد، لكنه تعرض لضربة بطرد لاعبه راؤول جوتيريز بعد مرور ساعة من اللعب بقليل، بسبب البطاقة الصفراء الثانية عقب خطأ ضد توني كروس.

وأضاف فينيسيوس الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة لوكا مودريتش، ومهد الكرة بنفسه ببراعة وسدد من زاوية ضيقة في الدقيقة 73.

وقبل أربع دقائق من النهاية، قلص بيري ميا الفارق بعدما أخطأ كروس في إبعاد تمريرة إلى الخلف، حيث انفرد بالمرمى وسدد بهدوء في شباك الحارس تيبو كورتوا.

وأصبح رصيد ريال مدريد 24 نقطة من 11 مباراة وبفارق الأهداف عن فريقي إشبيلية، الذي فاز 2-صفر على أوساسونا، وريال سوسيداد، بينما يأتي إلتشي في المركز 15 وله عشر نقاط.

وخرج إشبيلية بالانتصار بفضل هدفي دييجو كارلوس ولوكاس أوكامبوس بواقع هدف في كل شوط، ليحقق فوزه الثالث في أربع مباريات.

وأبدى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، سعادته بأداء فينيسيوس، وقال: "إنه يلعب بثقة في الوقت الحالي وكل الأمور تسير في مصلحته. إنه بدأ في التأقلم على اللعب في قلب الملعب، لأنه يملك السرعة من أجل ذلك".