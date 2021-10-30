مقتل شخصين وإصابة 4 فى هجوم لداعش شرقى العراق

جدة - نرمين السيد - وقالت خلية الإعلام الأمنى، اليوم السبت، فى بيان إن الهجوم الإرهابى تسبب فى مقتل اثنين من المدنيين وإصابة اثنين آخرين، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وكشفت خلية الإعلام الأمنى عن تنفيذ عملية تفتيش للبحث عن العناصر الإرهابية التى نفذت الهجوم فى جبل مكحول.

وذكر البيان أن قوات الشرطة الاتحادية والحشد العشائرى تنفذ عملية تفتيش فى منطقة حاوى الحوائج، بحثا عن منفذى الهجوم.

وأوضح البيان أن منفذى الهجوم استهدفوا مجموعة من المدنيين يعملون (فحامة) بالقرب من قرية الحوائج فى جبل مكحول.