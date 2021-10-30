ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مطار عدن إلى 18 قتيلا وجريحا

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر أمنى فى عدن لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الانفجار الذى حدث قرب البوابة الرئيسية للمطار فى مديرية خور مكسر شرق عدن، أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 12 على الأقل، وأضاف أن حالة 5 من جرحى الانفجار خطيرة.
وفى العاشر من الشهر الجارى، قُتل 5 أشخاص هم قائد حراسة محافظ عدن أحمد لملس وسكرتيره الصحفى، ونجل شقيق المحافظ ومصور وجندى، فيما أصيب 7 من الجنود والمارة، إثر هجوم بسيارة مفخخة استهدف موكب المحافظ أثناء مروره ومعه وزير الزراعة اللواء سالم السقطرى فى مديرية التواهى بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
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