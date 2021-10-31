“الآن” نتيجة الإعدادية 2021 ليبيا رسمياً بجميع المحافظات مرفق رابط منظومة الامتحانات

نتيجة الإعدادية 2021 ليبيا ، ما زلنا نواصل تقديم سلسلة متصلة من أهم وأخر الأخبار فيما يخص إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في ليبيا بجميع المحافظات الليبية عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية، وذلك نقلاً عن ما يتم نشره عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية أو من خلال ما يتم التوصل له من خلال ما تنشره الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، وسوف نرفق لكم أدناه الرابط الخاص باستخراج نتائج الإعدادية 2021 ليبيا برقم الجلوس أو الاسم حسب ما هو متفق عليه أو ما سيتم تحديده او التنظيم له من قبل وزارة التربية والتعليم الليبية.

وسيتم إتاحة رابط نتائج الإعدادية 2021 طرابلس, بني غازي نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 فى غات, الجفرة, نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 المرقب, الجبل الأخضر, مصراته, الواحات, سبها, وادي الحياة، نتائج الشهادة الإعدادية 2021 في ليبيا الغربية وجميع المحافظات الليبية. وسوف نتابع معكم تقديم المزيد حيث سنوفر رابط نتيجة الإعدادية في ليبيا 2021 عما قريب وقت تفعيل الرابط الخاص بموقع منظومة الامتحانات.

نتيجة الإعدادية 2021 ليبيا

نتيجة الإعدادية 2021 ليبيا ، في يوم السابع عشر من شهر أكتوبر الحالي ، أكد الدكتور أحمد مسعود مدير عام المركز الوطني للامتحانات في ليبيا، من خلال تصريحات صحفية رسمية أعلنت عنها الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم الليبية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه تم العمل على النظر على عملية سير امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية في ليبيا والمرور على كافة اللجان الامتحانية والاطمئنان على سير الامتحانات، واتضح أنها تسير على قدم وساق وفقاً لما هو مقرر.

وأردف أحمد مسعود مدير عام المركز الوطني للامتحانات قائلاً، أنه تم التركيز خلال المرور على اللجان المختصة بعمليات الامتحانات والنظر في تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي والوباء المستجد، وكانت النتيجة أن كافة اللجان منظمة وتتماشى تماماً مع كافة التدابير والاحترازات، وأنه لا يوجد أي خرق للقواعد.

رابط نتائج الإعدادية 2021 في ليبيا برقم الجلوس والقيد

نود أن نكركم أنه سيتم تفعيل رابط موقع منظومة الامتحانات الليبية، لاستخراج نتيجة الإعدادية 2021 في ليبيا برقم الجلوس أو الاسم أو كما هو مقرر وذلك في أول شهر نوفمبر المقبل ، وذلك نقلاً عن ما أكده الدكتور أحمد مسعود مدير عام المركز الوطني للامتحانات خلال التصريحات التي أدلى بها في يوم السابع عشر من أكتوبر الجاري.

وقالت مصادر مُطلعة اليوم الخميس الموافق 28-10-2021 ، أنه تم الوصول إلى تحديد موعد إعلان نتيجة الإعدادية في ليبيا 2021 ، وذلك في موعد أقصاه في الجزء الأول من شهر نوفمبر المُقبل، وكان ذلك تأكيداً لما تم التوصل إليه من أخبار نقلاً عن تصريحات الدكتور أحمد مسعود المدير العام للمركز الوطني للامتحانات في ليبيا، ونحن سنعمل على التوصل إلى ما سيتم تفعيله بشأن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 ليبيا برقم الجلوس أو الاسم عبر منظومة الامتحانات وسوف نوفره لكم على الفور.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021 منظومة الامتحانات

تحديث: الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الكرام، يراسلونا من خلال ترك تعليقات تحتوي على بعض التساؤلات وأخرى تحمل أرقام جلوس وأرقام القيد الخاصة بالطلاب والطالبات بالشهادة الإعدادية في ليبيا، رغبة منهم في الحصول على نتيجة الإعدادية ليبيا 2021 ، ولكن نود أن نذكركم أعزاءنا الطلبة والطالبات أن الدكتور أحمد مسعود أوضح خلال تصريحاته الأخيرة يوم السابع عشر من أكتوبر الحالي ، أن اللجان المختصة في عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب اقتربت من الانتهاء وسوف يتم التجهيز والاستعداد لصدور نتيجة الشهادة الإعدادية والثانوية ليبيا 2021 برقم الجلوس عبر موقع منظومة الامتحانات في موعد لا يتعدى النصف الأول من شهر نوفمبر 2021.

اعتماد نتائج الإعدادية التعليم الأساسي 2021 ليبيا

نشرت وزارة التربية والتعليم الليبية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أمس السبت، أن الوزارة ستعقد مؤتمراً صحفياً موسعاً بمقر الوزارة لاعتماد وإعلان نتيجة الإعدادية 2021 في ليبيا ، وذلك اليوم الأحد الموافق 31-10-2021 في تمام الساعة الثالثة عصراً، وأوضحت الوزارة أن من يرغب في حضور مؤتمر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2021 ليبيا التواصل مع مدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة.