اصدار وثيقة العمل الحر بالخطوات وشروط الأصدار. لقد ازدادت عدد الأعمال الحرة داخل البلاد أصبح جميع المواطنين يتجهون إلى العمل الحر. وذلك لأنه يحتوي على مجموعة من المميزات فعند ظهور انتشار فيروس كورونا. تم إيقاف بعض العملاء عن العمل وتم الاستغناء عنهم. كذلك وفي عام 2020 قام أصحاب المصانع باستبعاد بعض العملاء من المصنع بعد توقف عجله الإنتاج والحركة الاقتصادية في البلاد بسبب انتشار الفيروس، الذي أدى إلى توقف الحركة الاقتصادية في العالم بأجمع وفي زمن كوفيد-19 أدرك كل مواطن أنه يجب أن يكون لديه مصادر دخل متعددة اي لا يعتمد على مصدر دخل واحد فقط، يعتمد على أكثر من مصدر ومن الأفضل أن يقوم بعمل حر وفتح نشاط جديد له يقوم مزاولته ويكون هو القائد وصاحب الحق.

اصدار وثيقة العمل الحر

فتحت المملكة العربية السعودية أبواب كثيرة لتيسير على المواطنين والمقيمين المتعثرين والعملاء التي تم إيقافهم عن العمل في زمن كورونا، وتقدم السعودية بعض التمويلات والقروض والمبادرات من أجل استمرار الحياة وحصول المواطن على حياة أفضل، اعلنت وزارة التنمية البشرية في المملكة العربية السعودية باعتماد وثيقة العمل الحر، حيث منحت هذه الوثيقة لكل الأشخاص والمواطنين الذين يعملون في شتي المجالات المختلفة، فيجوز لهم فتح سجل تجاري وثيقة لعمل الحر، لمزاولة كل المهن الحرة بكل استقلالية وحسب القوانين والقواعد والقرارات التشريعية، تمنح هذه الوثيقة الكثير من المميزات لأصحاب الأعمال الحرة، اذا كان للمواطن عدد من المهارات ويمارس عدد من المهن المختلفة يجوز له فتح أكثر من وثيقة العمل الحر.

شروط اصدار وثيقة العمل الحر

تم الإعلان من قبل وزارة التنمية البشرية في المملكة العربية السعودية عن بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطن الذي يريد اصدار وثيقة العمل الحر. وهذه الشروط بسيطة وسهلة أن تتواجد في المواطن وليس بها اي تعقيد أو شبه ذلك وشروط كالتالي:

على المواطن أولا إنشاء حساب على منصة ابشر الإلكترونية التي بها عدد كبير من الخدمات الاجتماعية.

من يريد إصدار وثيقة العمل الحر يجب أن يكون حاصل على الجنسية السعودية اي من أبناء الوطن.

يجب على المواطن الذي يريد استخراج هذه الوثيقة أن يكون عمره يتراوح بين 18 سنة الى 60 سنة.

طريقة استخراج وثيقة العمل الحر

على جميع المواطنين الدخول على موقع ابشر أو موقع وزارة التنمية البشرية وإنشاء حساب جديد وإدخال كافة المعلومات والبيانات التي يطلبها الموقع. ومن ثم اختيار خدمة اصدار وثيقة العمل الحر.