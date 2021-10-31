سلطنة عُمان تعرب عن أسفها لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية ولبنان

جدة - نرمين السيد - ودعت السلطنة -فى بيان صادر عن وزارة الخارجية العُمانية- الجميع إلى ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم، بما يحفظ للدول وشعوبها الشقيقة مصالحها العليا فى الأمن والاستقرار والتعاون القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.

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