الصين تعلن عن تطعيم أكثر من 1.07 مليار شخص ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال مى فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية فى مؤتمر صحفى عقده فريق العمل المشترك للوكالات التابعة لمجلس الدولة لمكافحة لكورونا إنه "تم استخدام إجمالى 2.26 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا".
وبدأت الصين حقن من مر على تطعيمهم ستة أشهر على الأقل بجرعة إضافية من اللقاح على أن تكون الأولوية للعاملين فى الوظائف الضرورية وكبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة.
وقد احتوت الصين الفيروس إلى حد بعيد، وتعد الحالات المتفرقة التى تظهر محليا ضئيلة بالمقارنة بالحالات المسجلة فى دول أخرى.
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