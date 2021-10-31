فوائد عشبة بيجيوم في علاج تضخم البروستاتا وتقليل الالتهابات

تزايد استخدام الأعشاب في علاج العديد من المشاكل الصحية، فيما يعرف بالطب البديل، ومن الأعشاب التي انتشر استخدامها لعلاج مشاكل البروستاتا عشبة بيجيوم.

عشبة بجيوم هي Pygeum (Pygeum africanum) هي شجرة دائمة الخضرة موطنها أجزاء من إفريقيا وتستخدم لصنع العلاجات العشبية.

وهي تتنمو في غابات أفريقيا وجبال أمريكا الوسطى ومدغشقر وجزر القمر، ولها العديد من الأسماء الأخرى منها الكرز الأفريقي.

فوائد عشبة بجيو

تمنع الالتهابات

تحتوي عشبة بجيوم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات وقد أثبتت بعض الدراسات ذلكً، ومن المعروف أن للبيجيوم تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للإستروجين.

وهذا يعني أن لها القدرة على المساعدة في منع ضرر الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي والالتهابات والألم وربما حتى بعض أنواع السرطان.

يمكن أن تساعد في علاج تضخم البروستاتا الحميد والتهاب البروستاتا

تم استخدام المستخلصات المصنوعة من البيجيم من قبل أطباء المسالك البولية، خاصة في إفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا، لعلاج تضخم البروستاتا لدى الرجال المصابين بتضخم البروستاتا الحميد.

ولطالما تم استخدم لحاء البيجيوم المسحوق في أنظمة الطب التقليدية التي نشأت في القبائل الأفريقية لعلاج مشاكل البروستاتا والمسالك البولية والمثانة المختلفة.

وقد تم عرض هذا المستخلص النباتي في العديد من الدراسات ووجد أن له القدرة على المساعدة في تحسين أعراض المسالك البولية والتحكم في المثانة المرتبطة بالتهاب البروستاتا مثل أعراض التردد الليلي، وصعوبة بدء التبول، والإحساس الكاذب بامتلاء المثانة.

ويبدو أن هذه التأثيرات ناتجة عن قدرة النبات على منع ارتباط ثنائي هيدروتستوستيرون في غدة البروستاتا.

هذا وقد وجدت بعض الدراسات أن مستخلص بيجيوم يمكن أن يساعد في منع تكاثر الخلايا الليفية البروستاتية ، والتي يمكن أن تسهم في تطور سرطان البروستاتا.

وجدت بعض الدراسات أيضًا أن تلك العشبة تساعد في تحسين تكوين السائل المنوي، ولذلك تعد من الأعشاب المفيدة للرجال.

كيف تستعمل عشبة بيجيو

بسبب فوائدها فقد توفرت مكملات غذائية من عشبة بيجيوم، و الجرعة المعتادة الموصى بها من البيجيوم هي 100 ملليغرام في اليوم في دورات تتراوح مدتها من ستة إلى ثمانية أسابيع ، لكن الجرعات تختلف حسب الحالة التي يتم علاجها.