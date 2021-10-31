حجز موعد المرور عن طريق تطبيق أبشر للأفراد للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، تم إضافة تطبيق أبشر للأفراد للتسهيل على المواطنين بالمملكة العربية السعودية للوصول للخدمات المتاحة من قبل المملكة العربية السعودية وتسهيلا على المواطن الحصول على الأوراق والخدمات والتقديم على الطلبات التي يرغب بها بسهولة تامة عن طريق الإنترنت ومن هذه التطبيقات تطبيق أبشر للأفراد وتم إضافة خدمة حجز موعد المرور عن طريق التطبيق تسهيلا على المواطن كما يعتبر أيضا التحول الرقمي للملكة للعربية السعودية في إطار رؤية السعودية لعام 2030.

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حجز موعد المرور عن طريق تطبيق أبشر للأفراد

يمكن للمواطن بالمملكة العربية السعودية حجز موعد المرور عن طريق تطبيق أبشر للأفراد، عن طريق الإنترنت من المنزل أو مكان العمل أو أي مكان بسهولة لاختصار الوقت وتسهيل الخدمات على المواطن بالمملكة العربية السعودية ولأجل الإجراءات الاحترازية في ظل الجائحة الحالية تم تسهيل الخدمات عبر الإنترنت لتجنب الازدحام.

حجز موعد المرور عن طريق أبشر للأفراد

لحجز موعد قم باتباع الخطوات الآتية كما هي موضحة:

قم بتسجيل الدخول على حساب أبشر الأفراد الخاص بك من هنا.

قم باختيار خدمات الأفراد.

ثالثا قم بالضغط على تحديد مواعيد.

قم باختيار المرور واضغط على تحديد موعد.

قم بحجز موعدك واختيار الفرع المتاح لك ثم اضغط على تأكيد الحجز.

تحديد موعد المرور بدون إنترنت أو جوال

يمكن للمواطن بالمملكة العربية السعودية حجز الموعد عن طريق التوجه للفرع مباشرة وأخذ دور هناك وانتظار موعده ولكن يرجح القيام بالحجز عن طريق منصة أبشر للتسهيل على المواطن والحفاظ على الأمن والسلامة وتجنب الازدحام واختصار الوقت الذي سينقضي في الفرع انتظارا للدور الخاص بالمواطن.

كيفية التسجيل في أبشر للأفراد

يمكن للمواطن بالمملكة العربية السعودية فتح حساب على منصة أبشر بسهولة وذلك بالتوجه للمنصة واختيار أبشر للأفراد وعن طريق رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال يمكن للمواطن التسجيل بمنصة أبشر واستخدام مميزات المنصة بشكل مجاني ويمكن أيضا للمواطن الاستعلام عن المخالفات وكل ما يخص وزارة الداخلية وخدماتها وذلك عن طريق منصة أبشر للأفراد.

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