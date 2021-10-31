مقتل 7 جنود بهجومين على دوريتين في مالي

قال جيش مالي إن سبعة جنود قتلوا، السبت، في هجومين منفصلين على دوريتين في غرب وسط البلاد، في مؤشر على تحول العنف صوب الجنوب إلى مناطق كانت آمنة في السابق.

وأضاف الجيش في بيان عبر فيسبوك، أن مسلحين نصبوا كمينا في حوالي الساعة 11:20 بتوقيت غرينتش لدورية عسكرية قرب بلدة مورديا على بعد حوالي 200 كيلومتر شمالي العاصمة باماكو، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة.

وقال الجيش إنه بعد ساعتين انفجرت قنبلة لدى مرور شاحنة عسكرية على طريق قرب سيغو الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرقي باماكو، مما أسفر عن مقتل ركابها الخمسة.

وذكر بيان الجيش أن "تمشيط المنطقة التي وقع فيها الحادث أسفر عن اعتقال اثنين من المشتبه بهم تم تسليمهما على الفور لقوات الأمن"، من دون أن يتهم أي جماعة بالمسؤولية عن أي من الهجومين.