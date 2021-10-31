السعودية تدين بأشد وأقسى العبارات التفجير الإرهابى بمطار عدن

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية أن هذا العمل الإرهابى الذى تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب، بل للشعب اليمنى الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذى ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار فى الوقت الذى تقف قوى الظلام فى طريق تحقيقه لتطلعاته.

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، داعية كافة الأطراف لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم.