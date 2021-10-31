البرازيل تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومى أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 607 آلاف، فيما تخطى عدد الإصابات الـ21 مليونا.

وشهدت البرازيل قفزة ملحوظة فى أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.