مقتل 7 جنود خلال هجومين على دوريتين عسكريتين فى مالى

جدة - نرمين السيد - وتقع المناطق التى حدثت فيها الاعتداءات على الجيش غرب وسط البلاد، مما يشير إلى تحول العنف مناطق كانت آمنة قبل ذلك.
وقال الجيش فى بيان، إن مسلحين نصبوا كمينا لدورية عسكرية قرب بلدة مورديا على بعد حوالى 200 كيلومتر شمالى العاصمة باماكو، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة، وفقا لرويترز.
وأضاف الجيش، أنه بعد ساعتين انفجرت قنبلة لدى مرور شاحنة عسكرية على طريق قرب سيغو الواقعة على بعد حوالى 200 كيلومتر شمال شرقى باماكو، مما أسفر عن مقتل ركابها الخمسة.
وذكر بيان الجيش، أن "تمشيط المنطقة التى وقع فيها الحادث أسفر عن اعتقال اثنين من المشتبه بهم تم تسليمهما على الفور لقوات الأمن".
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