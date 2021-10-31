الصين تسجل 71 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - ذكرت اللجنة فى بيان أن 48 من الإصابات الجديدة محلية، وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التى لا تظهر عليها أعراض بلغ 23 حالة. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 فى بر الصين الرئيسى 97151، فى حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وفى وقت سابق من أمس السبت، أعلنت الصين عن تطعيم أكثر من 1.07 مليار شخص فى البلاد بشكل كامل ضد كورونا حتى يوم الجمعة.