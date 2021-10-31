طلب إعفاء القروض من الديوان الملكي وطريقة التقديم على طلب سداد القرض، تقوم المملكة العربية السعودية عن طريق الديوان الملكي بالإعفاء عن المواطنين المتعسرين في سداد القروض والتمويلات وذلك وفقا لبعض الشروط التي يجب توافرها في المقدم على طلب الإعفاء من القروض وسنذكر كل هذا وطريقة التقديم وصيغة التقديم والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على الإعفاء من القروض عن طريق الديوان الملكي.

أصبح موضوع طلب إعفاء القروض من الديوان الملكي موضوع بحث ذو أهمية خاصة في الوقت الحالي حيث قد خسر العديد وظائفهم أو قلت موارد الدخل بسبب الجائحة وللتقديم على طلب الإعفاء من القروض للديوان الملكي سنقدم طريقة تقديم البرقية الخاصة بطلب الإعفاء من القروض للديوان الملكي.

برقية الإعفاء من القرض للديوان الملكي

للتقديم على طلب الإعفاء من القروض للديوان الملكي قم بصياغة البرقية الخاصة بك كما هي موضحة بالشكل الآتي:

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أما بعد.، أتقدم لكم سيادة الملك سلمان بن عبد العزيز بهذا الطلب حتى يتم إعفائي من القرض. متمني من سموكم قبول الطلب، فلقد أصابتني إعاقة جسدية منعتني من إكمال العمل ولا امتلك المال حتى أسدد بقية القرض المأخوذ في فترة…. أرجو من سيادتكم الحصول على مبلغ مالي يساعدني على سداد بقية الأموال المتراكمة علي. ولكم جزيل الشكر… الاسم: ….. التوقيع: …. رقم الهوية: … رقم الهاتف: … التاريخ: …….

الأوراق المطلوبة للتقديم على طلب الإعفاء

للتقديم على طلب الإعفاء يجب على المقدم على الطلب أن يكون لديه بعض الأوراق وتقديم الأوراق مرفقة بطلب الإعفاء في نفس الطلب وإلا من دونها لن يتم النظر في الطلب والأوراق المطلوبة للتقديم على طلب الإعفاء كالآتي:

حجز موعد المرور عن طريق تطبيق أبشر للأفراد للمواطنين بالمملكة العربية السعودية.

أولا يجب أن يقوم المقدم على الطلب بإرفاق صورة من بطاقة الهوية الخاصة به والتأكد من أن بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به سارية.

يقوم المقدم على الطلب بإرفاق الحالة المادية للأسرة.

إرفاق التقرير الطبي الذي يثبت عجزه أو إصابته بعاهة تمنعه من العمل.

إرفاق كافة الأوراق المتعلقة بالعائلة والأبناء والسن الخاص بهم وبيان الحالة الاجتماعية للمقدم على الطلب وأبنائه كذلك.

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الحالات الخاصة بالإعفاء

تم تحديد الحالات التي فيها يقوم الديوان الملكي بالإعفاء فيها عن القروض وقبول الطلبات المقدمة لهم وهي كالآتي:

يجب أن يكون المقدم على الطلب سعودي الجنسية. أن يكون المقدم على الطلب كان قد تعرض لكارثة لا دخل له فيها كجراء للأزمات الطبيعية مث السيول التي تحدث أحيانا. حدوث عاهة أو حادثة أو تدهور صحي حدث للمقدم على الطلب.

متابعة طلب الإعفاء من الديوان الملكي

يقوم الديوان الملكي بعد تقديم الطلب بقراءة ومتابعة كافة الأوراق والتأكد من صحتها وتوافقها مع الشروط عن طريق لجنة يقوم بعقدها للطلب وفي حالة صحة الأوراق يقوم الديوان الملكي بمراسلة وزارة المالية بخصوص حالتك ومراسلتك وتوضيح بقية الخطوات للحصول على الإعفاء الكامل.

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