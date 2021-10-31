تمويل نفاذ للأفراد بنك التنمية الاجتماعية والشروط اللازمة له ورابط التسجيل

هناك عدة شروط لازمة لا بد أن تتوفر في الشخص للحصول على تمويل نفاذ للأفراد من قبل بنك التنمية الاجتماعية، حيث أن البنك قد قام بوضع عدة متطلبات التمويل لسنة 1443 ، والتي عن طريقها يتم تحديد المستحقين للتمويل بمجال أصحاب الأعمال الحرة، كما أن الخطة تكون بحيز خطة تمويل لمن يكونوا بأمس الحاجة إليها وذلك لتلبية متطلبات العمالة السعودية عن طريق تمويل الأسر والزواج والترميم والكثير من خطط التمويل الأخرى.

فيما يلي أبرز الشروط التي لا بد أن تكون متوفرة للحصول على التمويل الشخصي لبنك التنمية الاجتماعية:

ينبغي أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية

العنوان المحلي للشخص المتقدم

رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الذي يتعلق بالشخص المستفيد من التمويل الشخصي

لا بد أن يكون رقم الهاتف مرتبطاً بنظام أبشر

شهادة عمل حر إن لم يتم التسجيل على عنوان محلي فلا بد من التسجيل عن طريق مكتب البريد السعودي.

في البداية قم بالانتقال إلى بنك التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال الرابط الآتي: https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/freelance#view1

قم بالضغط على التمويل النقدي، وبعد ذلك اضغط على الإرسال الإلكتروني

سجل لانتقاء تسجيل الدخول عن طريق حسابك ببوابة الوصول للنفاذ الموحد

قم بإدخال اسم المستخدم والرمز السري لنظام أبشر، وبعد ذلك قم بإضافة طلبًا جديدًا واضغط للحصول على تمويل

قم بانتقاء منتجًا مجانيًا من البرامج المتوفرة، ومن ثم اضغط على “الخدمات الاحترافية”

بعد ذلك قم بقراءة كافة الإعلانات والوعود، ومن ثم قبولها واختيار الفرع الذي ترغب فيه.

ضع البيانات الخاصة بملف العمل الحر ومن ثم قم بإضافة المرفقات المطلوبة.

قم بالولوج إلى صفحة طلب التمويل ومن ثم قم بكتابة البيانات المهنية، مع إدخال بيانات البادئ، ومن ثم قم بتحديد المقطع الملائم لك، وبعد ذلك حمل الملفات المطلوبة.

اضغط فوق حفظ عقب إرفاق كافة الملفات.

اضغط بعدها فوق الرمز لقبول كافة الملفات مع الاحتفاظ برقم التطبيق.

فيما يلي أبرز الفئات التي لها حق الحصول على تمويل نفاذ للأفراد من بنك التنمية الاجتماعية: