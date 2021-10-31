المكسيك تسجل أكثر من 3400 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الأحد، عن تسجيل 3478 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليرفع العدد الرسمى الإجمالى للإصابات فى البلاد إلى 3 ملايين و805765 إصابة والوفيات إلى 288276 منذ بدء الجائحة.
ويقول المسؤولون إن من المرجح أن الأرقام الرسمية لا تمثل سوى عدد قليل جدا من إصابات ووفيات كوفيد-19، نظرا لعدم إجراء اختبارات على نطاق واسع.
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