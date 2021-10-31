نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال شحن نقاط فورتنايت ببطاقات V V Bucks وعبر موقع لعبة Fortnite الرسمي بمبلغ رمزي ولا داعل للتعرض للنصب، حيث أن شحن نقاط فورتنايت هو الوسيلة المضمونة للتقدم في مستويات اللعبة التي تسلب وقادت المراهقين حول العالم منذ تم طرحها في عام ٢٠١٧، حيث نالت اللعبة شهرة كبيرة ومازال لها عشاقها مهما ظهرت العاب اخرى جديدة.

لعبة فورتنايت تتميز بإمكانية اللعب بشكل فردي أو الانضمام لفريق تستطيع معه محاربة الاعداء، وعادة ما يكون الاعداء فريق أخر أو برامج اليه تتحكم بها اللعبة، كما أن اللعبة مزودة بمطاردة الزومبي الذين لهم مهمه واحده داخل اللعبة وهى القضاء على اللاعبين.

شحن نقاط فورتنايت وسيلة اللاعبين لشراء الاغراض التي يحتاجونها داخل اللعبة مثل الأسلحة والأزياء والمعدات التي تساعدهم على تحقيق الانتصارات.

V Bucks تشحن نقاط لعبة فورتنايت.

يمكن شراء البطاقات من المتاجر الرسمية باستخدام البطاقات البنكية.

البطاقات تتيح لك شراء ما تحتاجه عبر موقع لعبة فورتنايت الرسمي.

نرشح لك دايمًا الطرق القانونية والرسمية لشحن نقاط لعبة فورتنايت، وذلك حتى لا تقع تحت مخالب المحتالين والهاكرز المنتظرين لفرص النصب على اللاعبين، وطريقة شحن نقاط فورتنايت بشكل رسمي كالتالي:

قم بفتح موقع اللعبة الرسمي.

قم بالضغط على ايقونة الشحن.

حدد ما تحتاجه من نقاط.

قم باختيار وسيلة الدفع المسبق.

اختر شراء.

ستصلك رسالة تنبهك بإتمام الشحن.

الاجابة هى نعم وذلك بالخطوات التالي ذكرها: