الصين تعلن تفشي وباء كورونا في 14 مقاطعة

أعلن لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن موجة التفشي الأخيرة لفيروس كورونا في الصين امتدت إلى 14 مقاطعة، حيث تم تسجيل حالات إصابة محلية العدوى وحالات بدون أعراض خلال الـ14 يوما الماضية.
وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، مي فنغ، يوم السبت، خلال مؤتمر صحفي، إن وضع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه لا يزال قاتما ومعقدا، إذ أن حالات العدوى تواصل انتشارها بسرعة.
وفي نفس السياق قال كبير خبراء الأوبئة في الصين، تشونغ نان شان، إن البلاد ستكون قادرة على احتواء الموجة الأخيرة لتفشي فيروس كورونا بشكل فعال في غضون شهر.
هذا وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد عن تسجيل 71 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، في بر الصين الرئيسي 97151، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.
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