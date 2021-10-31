دعم ريف للرجال.. رابط التسجيل في برنامج الدعم الريفي الحكومي وطريقة الاستعلام عن دعم ريف

دعم ريف للرجال، يبحث الكثير من المواطنين الرجال والأسر المنتجة بالإضافة إلى ربات البيوت من المقيمين في المملكة العربية السعودية، عن رابط التسجيل في برنامج الدعم الريفي الحكومي، حيث خصص برنامج ريف دعما ماليا لكافة العاملين في القطاع الزراعي، وذلك من أجل المساهمة في تنمية المشاريع الزراعية وزيادة دخل العاملين من صغار المزارعين، ويبحث العديد من المواطنين عن الطريقة الصحيحة للتسجيل في منصة ريف من أجل الاستفادة من الدعم الحكومي، حيث يتم التقديم لدعم الريف إلكترونيا، وذلك من خلال بوابة ريف الإلكترونية، وفي هذا المقال ننشر لكم شروط التسجيل للحصول على دعم ريف للرجال والأسر المنتجة.

رابط التسجيل في الدعم الريفي

برنامج ريف الحكومي، هو أحد البرامج الحكومية البارزة والمهمة في دعم عمال قطاع الريف، ويهدف إلى التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وقد أطلق البرنامج من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز في 9 يناير 2019، وتوجد العديد من الأهداف لهذا البرنامج وأبرزها توفير فرص العمل لعشرات الآلاف من الشباب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتحسين الأمن الغذائي، زيادة دخل المزارعين، والعديد من الأهداف الأخرى، وننقل الآن لطريقة التسجيل في الدعم الريفي، حيث سنتابع معكم خطوة بخطوة رابط التسجيل في الدعم الريفي.

أولا، قم بتسجيل الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية. ثانيا، النقر على إنشاء حساب جديد. ثالثا، سيطلب منك تعبئة عدد من البيانات الخاصة بك مثل الاسم ورقم الهوية والهاتف، قم بكتابتها في المكان المحدد. رابعا، الضغط على أيقونة تأكيد. خامسا، تصل رسالة كود التحقق على هاتفك المحمول قم بكتابة رمز التحقق. بعد الإنتهاء من ادخال البيانات انقر على كلمة تسجيل.

شروط التقديم في دعم الريف

قبل البدء في التسجيل لدعم الريف، يجب عليك أن تقوم بقراءة الشروط التي أعلنت عنها وزارة المياه والبيئة والزراعة، حيث وضعت الوزارة عدد من الشروط للتقديم والاستفادة من دعم الريف، ومن أجل أن يتم قبول طلبك المقدم عبر منصة ريف، يجب أن تتطابق فيك شروط الدعم الريفي، حيث حرصت الوزارة على أن يصل الدعم إلى مستحقيه، ولعل أهم الشروط المعلنة لبرنامج دعم الريف، هو أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاملا للجنسية السعودية أو حامل لبطاقة التنقل.