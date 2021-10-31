روسيا: مصادر الطاقة المتجددة غير قادرة على تلبية المطالب الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - قال سكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف إن "أزمة الطاقة الحالية فى أوروبا أوضحت أن مصادر الطاقة المتجددة غير قادرة حتى الآن على تلبية جميع المطالب الاقتصادية".





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