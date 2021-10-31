وسط مخاوف التضخم والطاقة.. بايدن يحث دول النفط على زيادة الإنتاج

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس السبت، الدول الرئيسية المنتجة للطاقة فى مجموعة العشرين إلى زيادة الإنتاج، لأجل الوصول إلى تعاف اقتصادى عالمى أقوى، وذلك ضمن جهود الضغط على أوبك وحلفائها لزيادة المعروض من النفط.





وبحسب وكالة "رويترز"، أعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن مخاوف من ارتفاع أسعار النفط والغاز، فى حين لم تقم بعض الدول المنتجة للطاقة مثل روسيا والسعودية بزيادة الإنتاج بما يكفى لإرضاء الدول التى تعتمد بشكل كبير على استهلاك الطاقة، وسط قلق لدى الغرب من نقص الطاقة والتضخم.

وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، طالب ماكرون القمة بالضغط من أجل تحسين "الرؤية والاستقرار بشأن الأسعار" لتجنب تقويض الانتعاش الاقتصادى العالمى بعد الجائحة.

يذكر أن انخفاض المخزونات وارتفاع الطلب أدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار الغاز الطبيعى مع ارتفاع خام القياس الأوروبى نحو 600% هذا العام.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية بعد جلسة مجموعة العشرين إن الدول المستهلكة للطاقة بدأت فى مناقشة ما يمكن أن تفعله إذا لم تقدم "أوبك" وشركاؤها على زيادة الإنتاج.

وقال المسؤول للصحفيين فى روما "يجب أن نكون قادرين على التحدث على انفراد مع الشركاء للتفكير فى الأدوات المتاحة لنا للتعامل مع هذا (الوضع) فى حالة عدم تحرك أوبك+ لزيادة الإنتاج"، داعيًا روسيا وغازبروم إلى بذل المزيد من الجهد لخفض الأسعار فى المعاملات الفورية، باعتبارها أحد الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعى إلى أوروبا.

كما أشار مسؤول كبير آخر فى إدارة بايدن قبل الاجتماع، إلى "إنها فترة حساسة فى الاقتصاد العالمى، والمهم أن تجارى إمدادات الطاقة العالمية الطلب العالمى على الطاقة، هناك منتجو طاقة رئيسيون لديهم طاقة فائضة، ونحن نشجعهم على استخدامها لضمان تحقيق انتعاش أقوى وأكثر استدامة فى جميع أنحاء العالم".