عالميا.. إصابات كورونا تتخطى 246 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 246 مليونا و394 ألفا و420 حالة.

وأوضحت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى صباح اليوم الأحد، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و995 ألفا و516 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 45.9 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالى 21.8 ملايين حالة