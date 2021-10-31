تسجيل اختبارات منصة مدرستي madrasati رابط دخول المنصة التعليمية 1443

ننشر رابط تسجيل اختبارات منصة مدرستي madrasati التعليمية الرسمي، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عن موعد بدء اختبارات الفترة الأولى والفترة الثانية لمراحل التعليم العام الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1443هـ، حيث أصدرت الوزارة تعميماً يحتوي على موعد بدء الاختبارات في منصة مدرستي التعليمية بناءً على ما تم إصداره من جانب معالي وزير التعليم فيما يتعلق بالخطة الزمنية لأعمال العام الدراسي الجاري أو التقويم الدراسي الجديد 1443هـ، وبناْ على التعميم الصادر أيضاً بشأن لائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة وتوزيع الدرجات، ومن خلال ثقفني نوفر رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب والمعلم لتنفيذ اختبارات الفترة الأولى، كما يمكنكم التعرف على طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي جديد 1443.

تسجيل اختبارات منصة مدرستي madrasati

تم إصدار تعميماً يتضمن الخطة الزمنية لتنفيذ اختبارات الفترة الأولى واختبارات الفترة الثانية الفصل الأول للعام الدراسي الجاري 1443هـ من قبل وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية، حيث أرفقت الوزارة جدول تنظيم أعمال تقويم فترتي اختبار الفصل الأول، وأوضحت أنه سيتم تنفيذ الاختبارات عبر المنصة منصة مدرستي للتعليم عن بعد madrasati.

وقد أكدت الوزارة من جانها على ضرورة تزويد المعلمين والمعلمات بلائحة تقويم الطالب المعتمدة ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية، بالإضافة إلى خطة توزيع الدرجات للطلاب والطالبات من جانب قادة المدارس، إلى جانب ضرورة التأكد من فهم المعلمين والمعلمات لها، ويمكنكم التعرف على موعد اختبارات الفترة الأولى والثانية من خلال التالي:

اختبارات الفترة الأولى تبدأ اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 26 سبتمبر 2021م الموافق لتاريخ 19 صفر 1443هـ.

تبدأ اختبارات الفترة الثانية اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 25 ربيع الأول 1443هـ.

ويجب متابعة فترة التقويم وإحالة الطالب غير المتقن لمعيار أو أكثر من معايير الحد الأدنى لطلاب وطالبات الصف الأول والثاني الابتدائي إلى لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة بعد كل فترة تقويمية، كما يجب دراسة وتحليل نتائج تقويم الطلاب في نهاية كل فترة اختبارية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة ونهاية الفصل الدراسي للمرحلة الثانوية.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول 1443

تم التأكيد من جانب وزارة التعليم عام على تنفيذ اختبارات الفترتين الأولى والثانية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1443هـ عبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد الإلكترونية، حيث يتم تسجيل دخول منصة مدرستي للطالب أو الكادر التعليمي من خلال تعبئة بيانات حساب مايكروسوفت الخاص بالمستخدم لدخول مدرستي الصفحة الرئيسية للمنصة التعليمية، ويمكنكم دخول المنصة منصة مدرستي من خلال اتباع رابط تسجيل اختبارات منصة مدرستي madrasati الرسمي المرفق بالتالي:

رابط المنصة منصة مدرستي تسجيل الدخول (schools.madrasati.sa). منصة مدرستي اختبارات (ekhtibar.moe.gov.sa).

ويجب على الطلاب والطالبات الالتزام والتقيد بوقت الاختبار المحدد وفق ما هو موضح في جدول اختبارات الفترة الأولى المعلن عنه عبر منصة مدرستي التعليمية، كما يلتزم الطالب بإرسال إجابات الاختبار قبل انتهاء الوقت المحدد، وفي حال وجود خلل تقني خلال فترة الاختبار، فيجب تجنب إغلاق المتصفح، ويمكن تحديث صفحة اختبارات منصة مدرستي madrasati فقط.

طريقة التسجيل في اختبارات منصة مدرستي 1443

يتم الدخول إلى الملف الشخصي في منصة مدرستي لدخول قاعة الاختبار من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم اختيار الاختبارات، كما يمكنكم الدخول إلى منصة الاختبارات المركزية مباشرةً من خلال رابط منصة مدرستي اختبارات المرفق أيضاً، وذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول منصة مدرستي 1443. الضغط على (دخول مدرستي مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب)، ثم اختيار “الاختبارات”. أنقر على “اختبارات مركزية”، ثم سجل بيانات دخول مدرستي مايكروسوفت. النقر على “لقد قرأت كافة التعليمات والإرشادات، ثم ابدأ الاختبار، ثم حفظ والتالي.

وبعد ذلك قم بالضغط على زر الانتهاء من الاختبار بعد مرور الوقت المحدد لأداء الاختبار، ويجب الإجابة على كافة الأسئلة حتى يتمكن الطالب من إرسال الإجابات وإنهاء الاختبار، ويمكن الإطلاع على طريقة دخول الاختبارات المركزية من خلال الفيديو التالي:

طريقة إنشاء حساب منصة مدرستي جديد 1443

يمكن أنشاء حساب جديد لطالب في منصة مدرستي التعليمية من خلال الدخول إلى بوابة العودة إلى المدارس وإنشاء حساب جديد في المنصة من خلالها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تسجيل دخول منصة مدرستي 1443.

النقر على أيقونة العودة إلى المدارس.

الضغط على تسجيل جديد.

وضع السجل المدني أو رقم الإقامة بالبيانات الأساسية، ورقم الجوال، وسوف يتم إرسال رسالة على الجوال برمز التحقق.

أكتب رمز التحقق المرسل إليك، ثم أنقر على “تحقق”.

ستصلك رسالة تحتوي على بيانات الدخول غلى بيانات تسجيل اختبارات منصة مدرستي madrasati الشخصية، ويمكنكم متابعة الخطوات من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

تعليمات الاختبارات عبر منصة مدرستي التعليمية

يجب العلم أنه في حال تغيب الطالب أو عدم القدرة على تنفيذ الاختبار لأي سبب، فيجب على الطالب أو الطالبة تبليغ إدارة المدرسة بأي وسيلة ممكنة من وسائل التواصل، وفي حال انقطاع خدمة الإنترنت عند أداء الاختبار فعليك تجنب إغلاق المتصفح أو الخروج منه خلال إصلاح الانقطاع لكي لا يتم فقد فرصة إكمال اختبارات الفترة الأولى madrasati التعليمية.

كما يجب العلم أنه بعد انتهاء الطالب من الإجابة على كافة الأسئلة والقيام بمراجعتها والتأكد منها، فلا بد من النقر على زر الإرسال، وعند ترك أي سؤال دون الإجابة عليه فلن يتمكن الطالب من إرسال الإجابات إلا بعد أن يقوم بالانتهاء أولاً من الإجابة على جميع الأسئلة، ويجب على الطالب أو الطالبة توفير خدمة الإنترنت على الجهاز المستخدم من جانبه في تسجيل اختبارات منصة مدرستي madrasati 1443.

بدء اختبارات الفترة الثانية في منصة مدرستي 1443

وفقاً لجدول أعمال الاختبارات التقويمية الفترية الفصل الأول للعام الجاري 1443، فمن المقرر أن تبدأ منصة مدرستي نظام الاختبارات المركزية في تنفيذ اختبارات الفترة الثانية اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 25 ربيع الأول 1443هـ الموافق لتاريخ 31 أكتوبر الجاري، وتنتهي الفترة التقويمية الثانية يوم الخميس بتاريخ 6 ربيع الثاني 1443هـ.

ويجب العلم أن الاختبار يظل متاحاً على مدار 24 ساعة منذ إطلاقه، كما تم الإعلان من جانب الوزارة عن أن مدة الاختبار هي ساعة تبدأ من وقت دخول الطالب أو الطالبة قاعة الاختبار، ويمكن تسجيل اختبارات منصة مدرستي madrasati فور إطلاق الاختبار عبر نظام الاختبارات المركزية من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.