وعكة أغويرو المفاجئة.. شبح "إريكسن جديد" في "كامب نو"

في واقعة أثارت قلق متابعي كرة القدم حول العالم، نقل مهاجم برشلونة سيرجيو أغويرو إلى المستشفى بعد أن اشتكى من ألم في الصدر، خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، السبت.

واضطر اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ33 عاما إلى مغادرة اللقاء، بعد دقائق من تلقيه إسعافات أولية على أرض ملعب "كامب نو"، حيث شوهد وهو يضع يده على صدره.

وعلى الفور نقل أغويرو إلى المستشفى في سيارة إسعاف، لإجراء فحوص على القلب كإجراء احترازي.

وقال برشلونة، الذي ضم اللاعب الصيف الماضي قادما من مانشستر سيتي، على "تويتر"، إن "أغويرو أبلغ عن ألم في الصدر، ونقل إلى المستشفى لإجراء فحوص على القلب".

ووجه النادي الإنجليزي رسالة دعم للاعبه السابق، جاء فيها: "الجميع في مانشستر سيتي يتمنون لك الشفاء العاجل يا أغويرو. نحن معك".

وأعاد المشهد إلى الأذهان مأساة لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي تعرض لأزمة قلبية أثناء مباراة في بطولة أوروبا الصيف الماضي وسقط على الأرض في لقطة مروعة.

والجمعة قال نادي إنتر ميلانو في بيان، إن إريكسن (29 عاما) لن يتمكن من اللعب في إيطاليا خلال الموسم الجاري، مبديا استعداده لبيع اللاعب.

وتعافى إريكسن عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه والطاقم الطبي، قبل نقله إلى مستشفى قريب حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.