الفلبين: مقتل صحفى بالرصاص بمنزله فى الأرخبيل

ووفقًا لـ"فرانس برس"، أوضح رئيس الشرطة المحلية بيتر جلين إيبونج، أن أورلاندو دينوى قتل بست رصاصات على يد مسلح اقتحم شقته فى بانسالان بجزيرة مينداناو، لافتًا إلى أن الضحية مراسل أحد المواقع الإخبارية الفلبينية، ومقدم برامج على إذاعة "إنيرجى إف إم".
وأضاف إيبونج أن الصحفى توفى على الفور، لافتًا إلى فتح تحقيق لتحديد دوافع القتل. وقال: "احدى الزوايا التى نأخذها فى الاعتبار هى عمله كصحفى.. لكن لا احد يستطيع اعطاءنا أى دليل ملموس حتى الآن".
فيما أمر رئيس الشرطة الوطنية، الجنرال جييرمو إليازار، بإجراء تحقيق كامل، متعهدًا بحماية وسائل الإعلام من الهجمات.
ووفقًا للاتحاد الوطنى للصحفيين فى الفلبين، فإن دينوى هو الصحفى الحادى والعشرون الذى يُقتل منذ وصول الرئيس رودريجو دوتيرتى إلى السلطة فى 2016.
يذكر أن لجنة حماية الصحفيين التى تتخذ فى نيويورك مقرًا لها، صنفت الفلبين فى المرتبة السابعة بالمؤشر العالمى للإفلات من العقاب الذى تم إنشاؤه فى العام 2008، لافتة إلى رصد 13 جريمة قتل طالت صحفيين، وما زال الفاعل مجهولة.
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