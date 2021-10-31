“fast link” رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية 2021 موقع منظومة الامتحانات الليبية

موقع منظومة الامتحانات الليبية أصبح من أهم المواقع اليوم الأحد الموافق 31/10/2021 من قبل الطلاب وأولياء أمورهم بعد أن أعلن عن تفعيله في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت ليبيا، للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية جاء هذا الإعلان عبر الموقع الرسمي للمركز الوطني للامتحانات الليبية، جاء هذا الإعلان ليهدأ من روع أكثر من 145 ألف طالب وطالبة إدوا امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي، في ظل ظروف صعبة مرت بها البلاد جراء فيروس كورونا المستجد، وسوف يعقد مؤتمر صحفي بمقر الوزارة لإعلان تفاصيل النتيجة وسوف ينقل المؤتمر على الهواء مباشراً عبر قناة ليبيا التعليمية، وبعد ذالك يتم رفع النتيجة لكي يتمكن الطلاب من الدخول والاستعلام الإلكتروني عنها بسهولة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية الدور الأول

كما جاء عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية، فأن النتيجة سوف ترفع في تمام الساعة الثالثة بعد العصر بالتوقيت المحلي لليبيا، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم مباشراً وتم تجهيز الموقع لكي يستقبل الطلاب بكفاءة كبيرة، ولا تحدث أي أعطال تعيق الطلاب عن معرفة نتائجهم.

موقع منظومة الامتحانات الليبية

منظومة الامتحانات الليبية هي إحدى الوسائل الحديثة التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم الليبية، كي يتم رفع النتائج من خلالها ويتم الاستعلام الإلكتروني عن النتائج بسهولة، ويمكن لكل الطلاب الدخول عليها برقم الجلوس ورقم القيد، ومعرفة تفاصيل النتائج عن طريق إتباع الخطوات التالية.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

أو الدخول المباشر عبر رابط منظومة الامتحانات الليبية.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول للعام 2021.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب ” الاسم، رقم الجلوس، رقم القيد”.

الضغط على زر عرض النتائج والدرجات لتظهر تفاصيل النتيجة كاملاً مع تمنياتنا بالنجاح للجميع.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية الدور الأول 2021رابط المركز الوطني للامتحانات

أعلن مدير مكتب التواصل والإعلان بوزارة التربية والتعليم أن جميع الصحفيين الراغبين في تغطية المؤتمر الصحفي للسيد وزير التربية والتعليم الليبية، يجب عليهم التواصل مع المكتب للحصول على تصريح بالدخول نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار وباء كورونا المستجد، وهو نظام معمول به في الوزارة منذ جائحة كورونا، وأن العدد الذي سيصرح به لتغطية النتيجة سيكون محدود.

موقع منظومة الامتحانات الليبية الجديد

يتم الآن تجهيز الموقع قبل ساعات من رفع النتائج عليه للطلاب، وكانت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلنتا عن جاهزية الموقع لإستقبال الطلاب المتوقع دخولها مع اللحظات الأولى لفتح الموقع، لرغبة الطلاب للاطمئنان عن نتائجهم.

وزارة التربية والتعليم الليبية

تسعى وزارة التربية والتعليم الليبية إلى أن تجعل كافة الخدمات التي تقدم للطلاب إلكترونية، حتى تسهل على الطلاب وتمنع تفشي وباء كورونا الذي يجد في أماكن التجمعات بيئة خصبة لانتشار الوباء، كما تعمل الوزارة على تحديث كافة مدخلات التعليم، والأخذ بالوسائل الحديثة في التعليم حتى تواكب التطور في العالم.