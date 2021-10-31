إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ 46 مليونا فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للبيانات التى أوردتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، جاءت الزيادة فى عدد الحالات على المستوى الوطنى مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغ 0.2% خلال الأسبوع الماضى، حيث سجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بإجمالى 4.91 مليون إصابة.

كما سجلت ولاية ميشجان زيادة فى حصيلة الإصابات قدرها 0.8%، مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق، ليصل إجمالى عدد الحالات إلى 1.28 مليون حالة.

فى حين سجلت ولاية أوهايو أكبر حصيلة من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث توفى 363 شخصًا جراء الإصابة بفيروس كورونا.