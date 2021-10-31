جدة - نرمين السيد - ووفقًا للبيانات التى أوردتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، جاءت الزيادة فى عدد الحالات على المستوى الوطنى مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغ 0.2% خلال الأسبوع الماضى، حيث سجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بإجمالى 4.91 مليون إصابة.
كما سجلت ولاية ميشجان زيادة فى حصيلة الإصابات قدرها 0.8%، مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق، ليصل إجمالى عدد الحالات إلى 1.28 مليون حالة.
فى حين سجلت ولاية أوهايو أكبر حصيلة من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث توفى 363 شخصًا جراء الإصابة بفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ 46 مليونا فى أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.