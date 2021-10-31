إصابة شخص فى حادث طعن بـ نيويورك

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة شرطة نيويورك، إنها استجابت لتقرير عن مواجهة على رصيف القطار المتجه شمالا فى محطة 74 ستريت فى جاكسون هايتس. وأضافت "ربما يكون هناك رجل أو اثنان هاجما الضحية بسكين، مما أدى إلى إصابته بجروح فى ساقه وتمزق فى عينه".

وبحسب الشرطة، فإن المهاجم فر على ما يبدو سيرا على الأقدام، وتم نقل الضحية إلى إحدى المستشفيات حيث من المتوقع أن يتعافى تماما.