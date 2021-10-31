جيش الاحتلال الإسرائيلى يطلق مناورة حرب متعددة الجبهات

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، انطلاق تمرين للجبهة الداخلية يحاكى عدة سيناريوهات، من بينها تعرض إسرائيل لرشقات صاروخية فى شمال البلاد وأواسطها، وعمليات الاستعداد لإجلاء سكان خط المواجهة عن منازلهم.





ووفقًا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإنه "لأول مرة يشمل التمرين احتمال اندلاع اضطرابات فى المجتمع العربى والمدن المختلطة، وذلك فى إطار الدروس التى تم استخلاصها من عملية حامى الأسوار". وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، يشارك فى التمرين الآلاف من جنود الجيش الإسرائيلى، لافتة إلى إطلاق خلاله صفارات الإنذار بين حين وآخر، وأنه سيطلب من سكان المناطق التى تطلق فيها الصفارات دخول الملاجئ أو الغرف المحصنة المعدة لذلك.

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