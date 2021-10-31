أستراليا تقرر استئناف الرحلات مع نيوزيلندا بعد إغلاق 18 شهرًا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التجارة والسياحة الأسترالى دان تيهان، اليوم الأحد، عزم بلاده على استئناف السفر بدون حجر صحى للقادمين إلى بلاده من نيوزيلندا، اعتبارًا من يوم غدٍ الإثنين، مؤكدًا أن ذلك سيكون دفعة كبيرة للسياحة والثقة.





وحسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، أشار تيهان إلى أنه يمكن استئناف الرحلات باتجاه واحد بدون حجر صحى إلى أستراليا من أى مكان فى نيوزيلندا اعتبارًا من يوم الإثنين، إلا قرن الأمر بالولايات المستعدة للقيام بذلك.

وأضاف تيهان: "تتطلع هيئة السياحة الأسترالية إلى توسيع نطاق أنشطتها التسويقية فى نيوزيلندا، مع التركيز الفورى على بناء الثقة وتوسيع المعرفة بعروض السياحة فى أستراليا بشكل مفصل".

وكانت نيوزيلندا أعلنت فى يوليو الماضى وقف ما يسمى بفقاعة السفر عبر "تاسمان" التى كانت سارية المفعول منذ أبريل، حيث كافحت جارتها لاحتواء تفش جديد لفيروس كورونا. كما خففت أستراليا قيود كورونا بعد 18 شهرًا من الإغلاق.

وبحسب التقارير، لم يعد المواطنون الأستراليون العائدون والمقيمون الدائمون ممن تلقوا جرعتين من لقاح معتمد ونتيجة فحص سلبية لمسحة كورونا خلال 72 ساعة من المغادرة، بحاجة إلى الحجر الصحى عند عودتهم إلى نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.