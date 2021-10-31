نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021 “ظَهرت الآن” برقم الجلوس والقيد على موقع الوزارة

كشفت وزارة التربية والتعليم بليبيا أخيرا عن أخبار شبه مؤكدة بخصوص ظهور نتائج الشهادة الاعدادية لعام 2021، وأكدت أنه سوف يتم رفع نتائج الطلاب عبر الموقع الرسمي للوزارة في خلال ساعات قليلة من الآن، حيث انة قد أوشكت كافة الإدارات التعليمية على الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات، وسوف يتم تجهيز الكشوفات في أقرب وقت لاعتمادها من قبل وزير التعليم الليبي، ويترقب الآلاف من الطلاب المقيدين بالشهادة الاعدادية الآن اصدار الوزارة اعلان بظهور النتائج، هذا ومن خلال موقعنا ثقفني الاخباري نتابع معكم كافة التفاصيل الخاصة بظهور ومعرفة هذة النتائج.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021

وفقاً لما تم التصريح به مؤخراً من قبل مصادر موثوقة تعمل في وزارة التعليم الليبية، أنه اقترب موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا2021، التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر، وجدير بالذكر انه انتهى الطلاب من تأدية امتحانات الشهادة الاعدادية الدور الأول منذ قرابة الاسبوعين في لجان امتحانيه مجهزة ومؤمنة بشكل جيد مع تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الطلاب وأفراد المنظومة التعليمية المشرفين على منظومة الامتحانات، وقد اشادت الوزارة بأداء الطلاب وحسن تعاونهم، وصرحت أن النتائج الأولية جيدة وأن نسب النجاح جاءت مرتفعة على الرغم من الظروف الصعبة التي مروا بهاهذا العام، ورداً على التساؤلات التى وردت حول كيفية استخراج النتائج فسنقدم لكم في الفقرة التالية الخطوات التي يجب على كل طالب ان يتبعها لمعرفة النتيجة الخاصة به فور ظهورها رسميا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021

وفي سياق متصل حرصت وزارة التعليم الليبية على توفير رابط خاص للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021، بشكل الكتروني للتسهيل على الطلاب في استخراج درجاتهم ،وكان ذلك في ضوء استكمال مجهوداتها للحفاظ على سلامة الطلاب، وقد حددت لذلك بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي: