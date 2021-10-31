طريقة تسجيل الدخول في منصة كلاس روم google classroom في سلطنة عمان لمتابعة الدروس 2021

نتابع معكم طريقة تسديل الدخول في منصة قوقل كلاس روم google classroom، وهذا لمتابعة الدورس وعمل الواجبات، حيث يبحث الطلاب والطالبات في جميع أنحاء سلطنة عمان عن طريقة تسجيل الدخول في منصة قوقل كلاس روم، وهذا للطلاب من الصف الخامس الابتدائي، حتى الصف الثاني عشر، فتابعوا معنا لتتعرفوا على طريقة الدخول لها، فتابعوا معنا اعزائنا المتابعين.

وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان

وقد خصصت وزارة التربية والتعليمية العمانية منصتين لاستكمال العملية التعليمية عن بعد، وهذا بعد الحجر الصحي الذي تم فرضه في العام 2020، وهذا ما اضطر معظم دول العمل إلى استكمال معظم الأعمال ومنها العملية التعليمية عن بعد عوضا عن الذهاب إلى المدارس.

حيث قامت وزارة التربية والتعليم العمانية بتخصيص منصتين لاستكمال العملية التعليمية للطلاب، وهذا حتى يستطيع الطلبة متابعة الدروس والواجبات الخاصة بهم، والتواصل مع المعلمين بخصوص المناهج الخاصة بهم.

بالنسبة للصف الأول الابتدائي حتى الصف الرابع الابتدائي، فقد تم تخصيص لهم منصة منظرة التعليمية أو المنصة التعليمية بسلطنة عمان، وقد تحدثنا عن كيفية تسجيل الدخول بها في مقال رابط تسجيل الدخول في المنصة التعليمية في سلطنة عمان.

وقد تم تخصيص منصة جوجل كلاسروم للطلاب من بداية الصف الخامس الابتدائي حتى الصف الثاني عشر (الثانوية العامة)، وسنشرح لكم كيفية تسجيل الدخول بها، فتابعوا معنا.

طريقة تسجيل الدخول بمنصة كلاس روم google classroom

وسنتابع معكم كيفية الدخول على المنصة بكل سهولة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية: