متحدث طالبان ينفى تورط الحركة فى قتل مدنيين بحفل زفاف

جدة - نرمين السيد - نفى المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم الأحد، ما تدولته العديد من الوكالات الإخبارية بشأن قيام عناصر تابعة للحركة باستهداف وقتل مدنيين خلال حفل زفاف فى قرية شمشبور مار غوندى فى إقليم ننجرهار بأفغانستان، موجهًا أصابع الاتهام إلى آخرين.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال مجاهد إن بعض الأشخاص استخدموا اسم طالبان فى الليلة الماضية خلال حفل زفاف فى قرية شمشبور مار غوندى بإقليم ننجرهار، "وطالبوا بايقاف تشغيل الموسيقى، وبعد رفض أصحاب الحفل قاموا بإطلاق النار". وأضاف ذبيح الله مجاهد: "الحادث أسفر عن قتلى وجرحى ولا دخل لحركة طالبان بالأمر، وقد تم زج الاسم فقط للهروب من المسؤولية والعدالة". وكانت مصادر محلية فى أفغانستان كشفت، أمس السبت، عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين خلال عملية مداهمة شنها مسلحو حركة طالبان على حفل زفاف شرقى البلاد، وذلك بسبب عزف الموسيقى.

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