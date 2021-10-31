الصين ترصد موجة تفش جديدة لكورونا فى 14 مقاطعة

جدة - نرمين السيد - تلقت لجنة الصحة الوطنية فى الصين تقاريرًا، اليوم الأحد، بشأن تسجيل 71 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا فى البر الرئيسى الصينى خلال الـ24 ساعة الماضية، فى ظل موجة تفش جديدة طالت 14 مقاطعة فى البلاد.





ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا"، قالت اللجنة فى تقريرها اليومى إن "48 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ23 المتبقية وافدة من الخارج"، دون الإبلاغ عن وفيات جديدة مرتبطة بالوباء.

وأشارت الوكالة إلى تسجيل 97151 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى البر الرئيسى حتى يوم أمس السبت، من بينها 814 حالة لازالت تخضع للعلاج. فى حين بلغ إجمالى عدد المتعافين 91701، واستقر عداد الوفيات عند 4636 حالة.

كما أشارت اللجنة إلى تسجيل 23 حالة إصابة بدون أعراض خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 21 حالة وافدة من خارج البر الرئيسى.

وقال مى فنج، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن موجة التفشى الحالية لكورونا فى الصين امتدت حتى نهاية يوم الجمعة، إلى 14 مقاطعة، حيث تم تسجيل حالات إصابة محلية العدوى وحالات بدون أعراض بها خلال الـ14 يوماً الماضية.

وحذر فنج من أن وضع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه "لا يزال قاتماً ومعقداً".