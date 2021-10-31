نظام مد الحماية التأمينية للسعوديين العاملين بدول الخليج ، هو نظام صادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والمصدق بالمرسوم الملكي رقم ” م/63 ” بتاريخ 26 – 11 – 1426 هـ ، والذي ينص علي تطبيق النظام بشكل إلزامي علي كافة السعوديين العاملين بالقاطع الخاص بأي دولة من دول مجلس التعاون ، ويسري القرار بالمملكة اعتباراً من تاريخ الأول من يناير عام 2006 م ، ويقدم الاستفادة الكاملة للعاملين السعوديين وفق نظام المعاشات الساري داخل المملكة دون أي تمييز في النوع للذكور أو الإناث ، ويخضع لهذا النظام العاملون وفق شروط نوضحها لكم في مقالنا ، وتعريف الأجر الخاضع للاشتراك ونسب الاشتراط وطريقة السداد ونماذج و إجراءات التسجيل ، كما نتعرف علي إجراءات الإنهاء والوقف ، و الإجراءات المتبعة في حال عجز أو وفاة العامل ، ولوائح الجزاءات وطرق الاستفسار والتواصل ، وطريقة ملئ النموذج الموحد لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

ضوابط وشروط مد الحماية التأمينية للسعوديين العاملين بدول الخليج

يخضع العاملين من السعوديين بأي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لبعض الضوابط والشروط تحت نظام مد الحماية التأمينية وهي :

العامل أو العاملة من الجنسية السعودية. خضوع صاحب العمل لنظام التأمينات الاجتماعية بدولة مقر عمله. لا يزيد سن العامل وقت بداية تطبيق النظام عليه عن 60 عام. يستثني من البند السابق من كان له اشتراك سابق في نظام التأمينات الاجتماعية السعودي. من كان له تأمين سابق بالتأمينات الاجتماعية بالمملكة يطبق عليه حالة من الاثنين : الأولي : في حال صرفه لمعاش عن الاشتراك السابق فيختار بين الإعفاء من الاشتراك لمدة العمل الجديدة أو استكماله إن كان دون سن الـ 65 عام ، ومن تخطي هذا السن لا يمكن له الاشتراك في مدة عمله الجديدة بنظام التأمينات.

الثانية : إن لم يكن يتحصل علي معاش عن مدة اشتراكه السابقة ، فيطبق عليه نظام التأمينات أياً كان سنه من تاريخ الالتحاق بالعمل الجديد.

تقدر نسبة الاشتراك بالمعاشات بـ 18 % ، وتقسم علي 9% محملة لصاحب العمل ، و 9% محلمة علي العامل.

وإن كانت النسبة التي يدفعها صاحب العمل أعلي من المعمول بها في دولة مقر العمل ، فإن العامل يتحمل الفرق بين النسبتين بدلاً من صاحب العمل.

يجري سداد الاشتراكات والغرامات والجزاءات علي الحسابات المصرفية للمؤسسة العامة للتأمينات بكل دولة من دول مجلس التعاون.

نسب وطريقة سداد الاشتراكإجراءات التسجيل والوقف وإنهاء الاشتراك بنظام مد الحماية التأمينية

يتم استخدام النموذج الموحد لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في حالات التسجيل ووقف الاشتراك أو إنهاؤه وكذلك في حال عجز أو وفاة العامل وفق الإجراءات التالية :

أولاً التسجيل : يقوم صاحب العمل بموافاة هيئة التأمينات بدولة مقر العمل بالنموذج الموضح بعاليه ، مع إرفاق صورة هوية العامل السعودي.

ثانياً إنهاء الاشتراك أو وقفه : يتم في حالات الاستقالة والفصل والعجز والوفاة أو انتهاء النشاط ، ويقوم صاحب العمل بإخطار جهة التأمين بدولة مقر العمل ، مع إرفاق النموذج الموضح بعاليه.

ثالثاً في حال العجز أو وفاة العامل : يجب علي صاحب العمل إخطار جهة التأمين بدولة مقر العمل مع إرفاق تقرير طبي أو شهادة وفاة حسب الحالة ، بالاضافة لنموذج إشعار نهاية الاشتراك وهو النموذج المذكور بعاليه.

تعريف الأجر الخاضع للاشتراك وضوابطه للسعوديين العاملين بدول الخليج

يطبق الاشتراك علي قيمة الأجر الأساسي الذي يتحصل عليه العامل مقابل مهام عمله بغض النظر عن طريقة احتسابه ، مع إضافة بدل السكن المتفق عليه بصورة نقدية ، ويتم تقدير قيمة بدل السكن العيني بشهرين من الأجر الأساسي ، ويراعي ألا تقل قيمة الأجر الخاضع للاشتراك عن 1500 ريال شهرياً ولا تزيد علي 45 ألف ريال شهرياً ، وتقع كل من العمولة ونسبة المبيعات ونسب الأرباح المئوية ضمن الأجر الأساسي إن كانت هي الأجر أو مضافة لأجر ثابت ، ويتم تطبيق الضوابط التالية علي الأجر الخاضع للاشتراك :

يتحمل العامل دفع كامل الفرق في الحصص له ولصاحب العمل إن تخطي أجره الأجر الأعلى 45 ألف ريال شهرياً أو قل عن الأجر الأدنى 1500 ريال.

يمكن التعديل علي قيمة أجر الاشتراك في بداية كل عام تأميني بشهر يناير / محرم.

لا يمكن زيادة الأجر الخاضع لمن تجاوز سنه الـ 50 عام عن نسبة 10% من أجر العام السابق والمسجل تأميناً ، وأي زيادة فوق ذلك لا تخضع للتأمينات.

تطبيق الجزاءات علي صاحب العمل المخالف لنظام مد الحماية التأمينية

تطبق الجزاءات علي صاحب العمل وفق النظام المعمول به في دولة مقر العمل في حال :

في حال التأخير عن تسجيل كل أو بعض العمالة السعودية.

حال عدم التبليغ عن انتهاء خدمة كل أو بعض العمالة السعوديين.

إن تأخر في سداد اشتراكات التأمين عن المواعيد المقررة.

إذا خالف الحقيقة في سداد الاشتراكات علي أجور مخالفة.

وعلي صاحب العمل سداد قيمة الغرامات علي حساب المؤسسة العامة للتأمينات بدولة مقر العمل.