بايدن يلتقي أردوغان.. ماذا دار بشأن امتلاك تركيا لـ"إس 400"؟

أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مخاوف الولايات المتحدة من امتلاك تركيا لنظام الصواريخ الروسي "إس 400"، وذلك خلال لقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأحد.
وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن بايدن التقى أردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين.
وتسبب شراء تركيا منظومة "إس 400" الصاروخية الروسية في أزمة مع الولايات المتحدة.
واستبعدت واشنطن أنقرة من برنامج تصنيع طائرات "إف 35" في 2019، بعدما اشترت منظومة الدفاع الجوي الروسية، التي تقول واشنطن إنها تهدد مقاتلات "إف 35" الشبحية.
كما أكد بايدن لنظيره التركي على "أهمية المؤسسات الديمقراطية القوية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون من أجل السلام والازدهار".
وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أبدى رغبته في "الحفاظ على علاقات بناءة وتوسيع مجالات التعاون وإدارة الخلافات بشكل فعال" مع تركيا.
كما أعرب الرئيس الأميركي عن "تقديره لمساهمات تركيا لما يقرب من عقدين في مهمة الناتو في أفغانستان".
وناقش الرئيسان أيضا العملية السياسية في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأفغان المحتاجين، والانتخابات في ليبيا، والوضع في شرق البحر المتوسط، والجهود الدبلوماسية في جنوب القوقاز.
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