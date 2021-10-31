بعد أزمة قرداحي.. الملك سلمان يهاتف أمير الكويت وملك البحرين

وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تقديره وشكره لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتضامن البلدين مع السعودية في أزمة تصريح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد، إن الملك سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بالشيخ نواف، أعرب خلاله عن "تقديره لما قامت به دولة الكويت من إجراءات تجاه التصريح، وبما يعكس تضامن دول مجلس التعاون الخليجي".
وفي المقابل، اعتبر أمير الكويت أن ما اتخذته بلاده من إجراءات "تؤكد وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة".
كما أجرى العاهل السعودي اتصالا بالملك حمد بن عيسى، عبر خلاله عن شكره نظير ما قامت به البحرين من إجراءات تجاه التصريح، و"بما يجسد تضامن السعودية والبحرين ويعكس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي".
وجدد ملك البحرين تأكيده عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتماسك دول مجلس التعاون الخليجي.
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