من القاهرة.. لجنة «5+5» الليبية تبحث التنسيق مع دول الجوار لإخراج المرتزقة

جدة - نرمين السيد - بحثت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5 + 5" مع ممثلى دول الجوار الليبى "السودان، وتشاد، والنيجر"، فى القاهرة، برعاية الأمم المتحدة، آلية التنسيق المشترك حول خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب المنتمين لدول الجوار الليبى من الأراضى الليبية.





جاء ذلك خلال اليوم الثانى للاجتماعات الليبية التى استضافتها القاهرة تحت رعاية المبعوث الأممى يان كوبيش، وبما يساهم فى دعم الحلول السياسية. ويتزامن اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة فى القاهرة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والمقرر إجراؤها فى 24 ديسمبر المقبل، طبقا لخارطة الطريق الأممية.

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