أبو الغيط يبحث مع المبعوث الأممى إلى ليبيا تطورات الأوضاع فى البلاد

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، يان كوبيتش، المبعوث الخاص للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم فى ليبيا، حيث جرى خلال اللقاء بحث مجمل تطورات الأوضاع بليبيا فى ضوء المستجدات الأخيرة.





وصرح مصدر مسؤول فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط، استمع خلال اللقاء إلى عرض كوبيش حول تطورات موضوع تنفيذ خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وكذلك الجهود الجارية لإقرار الصيغة النهائية للإطار القانونى للانتخابات النيابية والرئاسية فى ليبيا، والتى ينظر فيها مجلس النواب الليبى حالياً فى ضوء التعديلات التى طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يتيح إجراؤها فى موعدها المحدد وفق خارطة الطريق التى أقرها ملتقى الحوار السياسى الليبى، وقرارى مجلس الأمن 2570 (2021) و2571 (2021)، ومخرجات مؤتمر برلين 2. كما أشار المصدر إلى أنه جرى التباحث حول نتائج مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذى عقد مؤخراً فى العاصمة الليبية طرابلس، ومؤتمر قمة باريس بشأن ليبيا، المقرر عقده فى 12 نوفمبر المقبل، وتأثير المؤتمرين على العملية السياسية فى البلاد. وفى هذا السياق، جدد الأمين العام دعم جامعة الدول العربية لعمل بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، من خلال مرافقة الأشقاء فى ليبيا فى كل جهد يرمى إلى إتمام كافة متطلبات إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول بليبيا إلى مرحلة الاستقرار والبناء والتقدم.

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