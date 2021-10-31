حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش، جنرالات الجيش في السودان على التراجع عن سيطرتهم على البلاد، بعد يوم من خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أكبر احتجاج مؤيد للديمقراطية.
وقال غوتيريش إنه "يجب على الجنرالات أن ينتبهوا لاحتجاجات السبت".
وأضاف في تغريدة على "تويتر": "حان الوقت للعودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية".
وأعرب غوتيريش عن قلقه بشأن العنف ضد المتظاهرين يوم السبت، داعيا إلى محاسبة الجناة.
وخرج آلاف المتظاهرين السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم أمس السبت، رفضا لانقلاب قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي حل الحكومة المدنية واعلن حالة الطوارئ في البلاد.
وأوردت تقارير للجنة الأطباء المركزية في السودان، أمس السبت، عن مقتل ثلاثة متظاهرين خلال احتجاجات السبت وإصابة أكثر من 100 شخص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غوتيريش يوجه رسالة للجيش السوداني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.