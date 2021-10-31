رابط الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع بوابة القبول والتجنيد tajnid.mod.gov.sa

يهتم الكثيرون من الأشخاص المتقدمين بالبحث عن نتائج وزارة الدفاع بوابة القبول والتجنيد وهي الوظائف التابعة لوزاره الدفاع الوظائف العسكرية التابعة للقوات المسلحة بالاستعلام عن رابط نتائج وزارة الدفاع البوابة العامة التجنيد الموحد، هؤلاء الأشخاص يريدون التعرف علي أسماء المقبولين، بعد أن تم إغلاق باب التقدم والتسجيل في وظائف وزارة الدفاع بوابه التجنيد، والتي كان قد تم الإعلان عنها في وقت سابق، حيث كان الاعلان الرسمي التابع لوزارة الدفاع يطلب وظائف معينة فقط وظيفة رقيب ووكيل رقيب وكذلك التعيين في وظيفة عريف وأيضا رتبة عريف أول، ورتبة جندي وبالنسبة للنساء كان يمكنهم التسجيل لرتبة جندي.

نتائج وزاره الدفاع القبول الموحد

صرح مصدر في وزاره الدفاع في المملكة العربية السعودية أنه سيتم إعلان نتائج الترشيح الخاصة بالأشخاص الذين قاموا بالتسجيل في وظائف التجنيد بالنسبة للقوات المسلحة، الخاصة بجميع المواطنين الذين حصلوا علي شهادة الثانويه العامه، او مايعادلها وأيضا بالنسبة للحاصلين علي شهادة البكالوريوس والذين يريدون الالتحاق بوظائف التجنيد في القوات المسلحة حيث كان المطلوب منهم دخول رابط وزاره الدفاع البيانات وكتابة البيانات وهي اسم المستخدم والرقم السري ثم تسجيل رمز التحقق وبعد ذلك يقوم المستخدم بعل تسجيل دخول.

وزارة الدفاع نتائج القبول الموحد

اكدت وزاره الدفاع في السعودية اللجنة المركزية المسؤولة عن قبول الطلاب بالكلية العسكرية والطلاب الجامعيين انه سيتم اعلان نتائج وزارة الدفاع او ما يتم اطلاق عليها نتائج الترشيح الأولي بالنسبة للأشخاص الذين تقدموا حيث يمكنهم الدخول الى رابط موقع وزارة الدفاع للاستعلام عن النتيجة والذي سيتم من خلال بوابة القبول الضباط الجامعيين وايضا بوابه الالكترونية للتسجيل في القوات المسلحه.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الدفاع

كانت اللجنة المركزية المسؤولة عن قبول الطلاب في وظائف وزارة الدفاع قد أعلنت عن المستندات المطلوبة التي يجب تقديمها حتى يتم الموافقة على الالتحاق في وظائف القوات المسلحة وهذه المستندات هي: