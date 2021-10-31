إصابة 6 أشخاص فى هجوم بسلاح أبيض وإشعال النار داخل قطار غرب طوكيو

جدة - نرمين السيد - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، أشعل المهاجم النار فى سائل قابل للاشتعال داخل إحدى عربات القطار، لافتة إلى أن الهجوم وقع بالقرب من محطة كوكيوريو غرب العاصمة، تزامناً مع غلق مراكز الاقتراع فى الانتخابات العامة بالبلاد.

وحسبما ذكرت محطة "N.H.K"، فقد اعتقلت السلطات اليابانية المشتبه به، موضحة أنه شاب فى العشرينات من عمره، إلا أنها لم تكشف عن دوافع الهجوم.